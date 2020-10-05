محافظ سوهاج يستقبل متدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، الدكتور محمد جلال مصطفى النجار متدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والمنفذ على مستوى محافظات الجمهورية، بحضور اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية العنصر البشري كأحد مقومات النجاح في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التدريب والتأهيل المستمر بهدف بناء صف ثاني من القيادات، وذلك من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرا إلى أن المحافظة أعدت برنامجاً خاصاً للتدريب تحت إشراف نائب المحافظ، للتعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري كمرحلة إعداد وتدريب وتأهيل للعمل التنفيذي.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، أن البرنامج التدريبي سيستمر على مدار شهر، فى إطار التدريب العملي والميداني الذى يهدف بشكل رئيسي لتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية التي تعدها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وسيتم خلال البرنامج المعد التعرف على جميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة، سواء داخل الديوان العام أو داخل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء، ومديريات الخدمات.

يهدف البرنامج إلى بناء كوادر ذات كفاءة عالية للدولة قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث يتماشى مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة.

ويخاطب البرنامج جميع العاملين بمؤسسات الدولة عاملا على إيجاد نهج متكامل يربط كل جهات الدولة من الجهاز الإداري.

وشملت الدفعة الأولى من البرنامج 190 متدربا لمدة 8 شهور بعدد 640 ساعة تدريبية بدأت في 13 مايو 2017.