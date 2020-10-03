المشدد 3 سنوات لموظف بأوقاف سوهاج لانضمامه لـ"جماعة محظورة"

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وبعضوية المستشارين أحمد حسونة، وأحمد جلال، وبأمانة سر ماجد أمين، وطه حسين، بمعاقبة موظف بالأوقاف بالسجن المشدد 3 سنوات، لانضمامه لـ"جماعة محظورة"، وحيازة مطبوعات وأوراق تحرض على قلب نظام الحكم، واستعمال القوة والتحريض على ارتكاب جرائم القتل والحرق والتخريب، وحيازة بندقية آلية.

وجرت إعادة محاكمة المتهم أمام محكمة جنايات سوهاج حضورياً، في القضية التي سبق للمحكمة إصدار حكم غيابي فيها، بالسجن المؤبد بحق المتهم، الذي توارى عن الأنظار لفترة، إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه، وتقديمه للمحاكمة مرة أخرى، أمام محكمة الجنايات، التي قضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2014 بدائرة مركز شرطة العسيرات، جنوب سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث المركز، تتضمن قيام المحكوم عليه "فتحي س. ع."، 60 سنة، موظف بالأوقاف، بالانضمام لجماعة محظورة بدائرة المركز، وعقب استئذان النيابة العامة تم تفتيش منزل المتهم وتبين هروبه.

وجهت النيابة العامة للمتهم تهم حيازة مطبوعات وأوراق تحرض على قلب نظام الحكم، واستعمال القوة، والتحريض على ارتكاب جرائم القتل والحرق والعنف، وحيازة بندقية آلية، وصدر عليه حكم غيابي بالسجن المؤبد.

ويُعد المتهم من القيادات المؤسسة لتنظيم "الإخوان" في مركز العسيرات، وكان يشغل موقع أمين حزب "الحرية والعدالة" بدائرة المركز، وصدر قرار من مديرية الأوقاف بسوهاج بفصله بسبب انقطاعه عن العمل، وتمكن من الهرب من الشرطة لمدة 6 سنوات، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهم في إحدى المناطق بالجيزة، وتم التنسيق بين مديريتي أمن سوهاج وأمن الجيزة، لإلقاء القبض على المتهم، وترحيله إلى سوهاج، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتمت إعادة إجراءات المحاكمة، حيث أصدرت محكمة الجنايات حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات.