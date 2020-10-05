7 طرق للوقاية من ارتفاع ضغط الدم.. تعرف عليها

حددت وزارة الصحة والسكان أعراض ارتفاع ضغط الدم، وقالت الوزارة أن الشخص يصبح مصابا بارتفاع ضغط الدم عندما يكون ضغط الدم أكثر من 140\90 ميليمتر زئبقي عند قياسه عدة مرات فى توقيتات مختلفة.

وتابعت الوزارة فى منشور توعوى لها تتمثل أعراض ارتفاع ضغط الدم فى الصداع والدوار ونزف دم من الأنف وخفقان غير منتظم فى القلب وطنين الأذن.

وأوضحت الوزارة طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم فى 7 خطوات جاءت على التالى:

- قياس الضغط بصفة دورية والكشف المبكر - استبدال ملح الطعام بالليمون والخل والتوابل - الامتناع عن الأغذية المعلبة مثل الصلصة - عدم الإفراط في استهلاك ملح الطعام - الإكثار من تناول الخضار والفواكه الطازجة - ممارسة الرياضة وتقليل الوزن - الامتناع عن التدخين

وأشارت الوزارة الى العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة متواجدة بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، وتقدم المبادرة خدمات الكشف عن الأمراض المزمنة " السكر والقلب وضغط الدم والقلب" كما تقدم خدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وقياس مؤشر كتلة الجسم بالإضافة الى تقديم التوعية الصحية ايضا للمترددين على المبادرة.

يتم تقديم خدمات المبادرة بجميع محافظات الجمهورية من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي، وأكثر من 750 قافلة طبية بالإضافة إلى 757 فرقة متحركة تم نشرها لتقديم خدمات المبادرة بالأماكن العامة، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، وأماكن التجمعات مثل المساجد، والكنائس، والنوادي، والمولات التجارية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مضيفًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة (http://www.100millionseha.eg)، وتطبيق "صحة مصر" بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.

ولفتت الوزارة إلى مشاركة 6548 فريقًا طبيًا للعمل بالمبادرة، حيث تم تدريبهم على بروتوكولات العلاج المعتمدة وأجهزة الفحص المختلفة، مؤكدًا تخصيص ممرات آمنة لدخول وخروج المرضى بالمستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة، ومنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، ومراعاة التباعد الاجتماعي خلال تقديم خدمات المبادرة.

يذكر أن المبادرة انطلقت تجريبيًا يوم 21 من شهر يونيو الماضي، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة من عمر18 عامًا فأكثر والمسجلين لدى قاعدة بيانات 100" مليون صحة" بارتفاع في نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية، لتشجيعهم على مواصلة متابعة حالتهم الصحية نتيجة عزوف بعضهم تخوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.