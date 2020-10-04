أخبار البنوك.. قرض بـ1.5 مليون جنيه لأصحاب المعاشات

تتنافس بعض البنوك على تقديم مجموعة من التسهيلات لعملائها، وذلك من خلال إتاحة حسابات التوفير والقروض الشخصية وفق شروط وتسهيلات معينة، وخاصة أصحاب المعاشات، ويقدم بنك الإسكندرية برنامجا بضمان تحويل المعاش للعملاء أصحاب المعاشات المحولة على بنك الإسكندرية، بتمويل يصل لـ1.5 مليون جنيه وفق عدد من الشروط.

وترصد "الوطن" خلال التقرير التالي، تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المعاشات، وفقا لما أعلنه بنك الإسكندرية، الشروط والمستندات المطلوبة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من بنك الإسكندرية

ـ مدة سداد القرض تصل إلى 12 عاما.

ـ قيمة التمويل تصل إلى 1.5 مليون جنيه.

ـ الحصول على تأمين مجاني على الحياة خلال مدة التمويل.

ـ تحديد طريقة احتساب العائد، سواء كان ثابتا، أم متغيرا.

ـ يشترط ألا يزيد عمر العميل عن 65 عامًا.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي لأصحاب المعاشات

ـ صورة من بطاقة الرقم القومي.

ـ التعهد بتحويل المعاش إلى بنك الإسكندرية.

ـ فاتورة مرافق حديثة "غاز، كهرباء، تليفون" لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.

ـ كما يمكن أن يطلب البنك مستندات إضافية وفقًا لبرنامج التمويل.

طريقة حساب القرض الشخصي

وأتاح بنك الإسكندرية طريقة لحساب التمويل ليناسب الاحتياجات كافة، وتستخدم الآلة الحاسبة لحساب القسط الشهري بصورة تقريبية فقط بناء على البيانات التي يقوم المستفيد بإدخالها، ويمكنه تغيير هذه البيانات لتناسب احتياجاته، وذلك وفقا لما يلي:

ـ تحديد الغرض من عملية التمويل.

ـ اختيار طريقة احتساب العائد سواء كانت ثابتا أم متغيرا.

ـ تحديد صافي الدخل الشهري.

ـ تحديد سن المستفيد من التمويل.

ـ ادخال مبلغ التمويل المطلوب.

ـ يجب ألا يتعدى مبلغ القسط الشهري نسبة 50% من صافي الدخل الشهري.

ـ تحديد مدة التمويل.