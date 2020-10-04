السيرة الذاتية لوكيل نيابة الفيوم التي كرمها الرئيس: 4 دبلومات ودكتوراه

وجهت النيابة الإدارية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد استقباله أمس ممثلي شباب القضاة المتميزين من جميع الجهات والهيئات القضائية، بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان ورؤساء الجهات والهيئات القضائية.

وقالت النيابة في بيان، اليوم، إن ضمن شباب القضاة المتميزين الذين تم تكريمهم المستشارة الدكتورة شيماء نجم الوكيل العام بالنيابة الإدارية.

وتابع البيان، بأن المستشارة حاصلة على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة قسم الإنجليزي سنة 2003 بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف حيث عينت في النيابة الادارية عام 2006 وتدرجت في مسيرتها المهنية حتى عملت بنيابات الفيوم ـ القسم الثاني، أكتوبر، الجيزة القسم الخامس، ثم من 2018 حتى الآن بمكتب فني رئيس الهيئة للتحقيقات.

وحصلت المستشارة على دبلوم القانون الخاص عام 2004 ودبلوم القانون العام عام 2005 ودبلوم تحكيم تجاري دولي عام 2006 ودبلوم علوم ادارية عام 2008.

كما حصلت على درجة الدكتوراه في القانون الدستوري من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز عام 2019 في رسالة بعنوان "الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية".

وتوجه المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بخالص الشكر للرئيس السيسي للاهتمام بتطوير المنظومة القضائية ودعم أعضائها.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بممثلي شباب القضاة المتميزين.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً وشاملاً مع الرئيس، الذي حرص على مناقشتهم، والاستماع إلى آرائهم بشأن مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية.

وأكد الرئيس حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية، للتخفيف والتسهيل على المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بالإسراع في الميكنة والتحديث والتحول الرقمي، كنهج استراتيجي للدولة، فضلاً عن تأهيل الكوادر البشرية، ودعم وصقل شباب القضاة على أرقى المستويات، ليكونوا قاطرة التطوير المنشود.