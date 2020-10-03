السيسي يجتمع مع ممثلي شباب القضاة المتميزين

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع ممثلي شباب القضاة المتميزين.

وأضاف أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً وشاملاً مع الرئيس، الذي حرص على مناقشتهم، والاستماع إلى آرائهم بشأن مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية.

وأكد الرئيس حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية، للتخفيف والتسهيل على المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بالإسراع في الميكنة والتحديث والتحول الرقمي، كنهج استراتيجي للدولة، فضلاً عن تأهيل الكوادر البشرية، ودعم وصقل شباب القضاة على أرقى المستويات، ليكونوا قاطرة التطوير المنشود.