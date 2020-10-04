البيئة تنهي أزمة النفايات الطبية بالغربية بوحدة معالجة بطاقة 5 طن يوميا

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، محطة المعالجة المركزية للنفايات الطبية باستخدام تكنولوجيا الفرم والتعقيم بمستشفى صدر بسيون بالقضابة بمحافظة الغربية، التي تم تنفيذها من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من مرفق البيئة العالمية.

وذلك بحضور الدكتور طارق العربي مدير المشروع، وسيلفان ميرلين نائب الممثل المقيم للبرنامج، والدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم للبرنامج، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكدت وزيرة البيئة، على اهتمام الوزارة بكل أنواع المخلفات ومنها النفايات الطبية، وطرق وكيفية التعامل مع هذه المخلفات، التي تصدر عن المنشآت والمستشفيات الصحية، مشيرة إلى أن إنشاء هذه المحطة النموذجية، يأتى انطلاقاً من دور وزارة البيئة، في تنفيذ المشروعات الإسترشادية، لأفضل الممارسات البيئية، وأحدث التكنولوجيات المتاحة للتخلص من النفايات الطبية، ووقف تداولها من قِبل غير المتخصصين وعمليات حرقها بطرق غير سليمة بيئيا.

وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على صحة الإنسان والبيئة، وتنفيذا لبرنامج الحكومة في دعم البعد البيئي، الذى يمثل محورا أساسيا في رؤية مصر2030.

وأضافت وزيرة البيئة، أن تكلفة إنشاء المحطة بلغت حوالي 20 مليون جنيه مصري، وبطاقة حوالي 5 طن يوميا، التي تغطى تقريبا نصف احتياجات محافظة الغربية، مؤكدة أنه يمكن استيعاب كل المخلفات الطبية بالمحافظة، إذا تم تشغيلها على فترتين خلال اليوم، مع مراعاة عدد من الاشتراطات، منها الفرز الصحيح للنفايات داخل المستشفيات.

وعدم وضع القمامة على النفايات الطبية، والتأكد من عمليات النقل والوزن، وعمليات التخلص، مؤكدة على أنه تم تدريب عدد من الموظفين داخل المستفيات التابعة لوزارة الصحة، وتدريب فريق كامل داخل هذه المحطة، لكيفية التعامل مع المحطة وكيفية النقل والتعقيم.

وأشارت وزيرة البيئة، أنه يمكن الاستفادة من الموقع الإلكتروني الذى تم إطلاقه لإدارة مخلفات الرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بهدف متابعة كميات المخلفات المتولدة بكل منشأة صحية، وتوقيتات نقلها لمحطات المعالجة، والكميات التي تمّت معالجتها وتعيين مسؤول عن النفايات الطبية بكل منشاة صحية وتدريبهم على التسجيل وإدخال البيانات على الموقع الإلكتروني الخاص بتلك النفايات.