حريق في الدور الـ11 ببرج سكني بالمنصورة.. والفحص: "ماس كهربائي"

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، قبل قليل، من السيطرة على حريق شب في شقة بالدور الـ11 بأحد الأبراج السكنية في منطقة "الهدى والنور"، بمدينة المنصورة، قبل امتداد النيران إلى باقي شقق البرج.

تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء رأفت عبد الباعث، إخطاراً من مدير مباحث المديرية، اللواء مصطفى كمال، يفيد بورود بلاغ إلى قسم ثاني المنصورة، من أهالي منطقة "الهدى والنور"، في مدينة المنصورة، باندلاع النيران في بإحدى الشقق السكنية، وتصاعد سحب الدخان وألسنة اللهب من داخل الشقة، الواقعة في الدور الـ11 بأحد الأبراج السكنية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، بقيادة قائد إطفاء الدقهلية، العقيد الدكتور أحمد عوض، مدعومة بـ8 سيارات اطفاء، وعدد من سيارات الإسعاف، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي الشقق السكنية في المنطقة.

وبالفحص تبين اندلاع النيران بشقة سكنية بالدور الـ11 في عمارة "العوضي"، بمنطقة "الهدى والنور"، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على بعض الأضرار المادية، حيث التهمت النيران محتويات الشقة بالكامل.

وتوصلت تحريات مباحث قسم ثاني المنصورة إلى أن سبب الحريق نتيجة "ماس كهربائي" داخل الشقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

حريق يلتهم 100 طن من التبغ والمعسل

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطاراً في وقت سابق من اليوم، باندلاع حريق في مخزن تابع لإحدى شركات الدخان، أسفر عن احتراق نحو 100 طن من "التبغ والمعسل"، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، بعد نحو 4 ساعات من اندلاعه.

وانتقل مدير الأمن إلى موقع الحريق، يرافقه عدد من قيادات المديرية، من ضمنهم مدير المباحث، وحكمدار المديرية، اللواء السيد سلطان، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، ومحاصرة النيران داخل المخزن، وعدم امتداده إلى المناطق المحيطة.

وبالفحص، تبين أن الحريق نشب في هناجر خاصة لمخازن "الإمبابي للأدخنة والتبغ"، والذي يقع على مساحة 400 متر مربع، وقدرت الخسائر بنحو 100 طن من "التبغ والمعسل"، كانت معدة للتصنيع.

وتوصل قسم الأدلة الجنائية إلى أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي في وحدة التبريد بالمخزن، وامتدت النيرات إلى وحدة التصنيع والتغليف، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.