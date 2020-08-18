السيطرة على حريق شب في شقة بحدائق القبة دون خسائر

تمكّنت الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق القبة، ولم يسفر الحادث عن أى خسائر بالأرواح، وتبين أن النيران اندلعت بغرفة النوم بالشقة، مما أدى إلى اشتباكها بجميع محتويات الشقة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة حدائق القبة، وتمّ الدفع بـ3 سيارات إطفاء، ونجح رجال الأطفاء في إخلاء العقار المكون من 5 طوابق.

وتمّ فرض كردون أمني بمحيط المنزل، وبعد مرور ساعة جرى السيطرة على النيران، وكلف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ضباط المباحث بكشف ملابسات الحريق والتأكّد من وجود شبهة جنائية من عدمه.