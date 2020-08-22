السيطرة على حريق في شقة بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق اندلع بشقة سكنية بعقار في منطقة الورديان، دون حدوث إصابات.

تلقى قسم شرطة مينا البصل، بلاغًا يفيد نشوب حريق بشقة بعقار أمام مسجد ابن سهلان بمنطقة الورديان. وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالطابق السادس بالعقار المشار إليه، دون حدوث أي إصابات، فيما جرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران بواسطة 3 سيارات إطفاء.

تحرر المحضر إداري قسم شرطة مينا البصل، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.