طارق العربي: نفايات الغربية الطبية كانت تنتقل لمسافة 120 كيلو لدفنها

قال الدكتور طارق العربي مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية، أنه تم اختيار محافظة الغربية لعمل أول وحدة معالجة للنفايات الطبية، لحل مشكلة عدم وجود ظهير صحراوي للمحافظة، الأمر الذي يستدعى نقل النفايات الطبية حوالي 120 كم يوميا لمعالجتها والتخلص منها تخلصا آمنا، كمشروع استرشادى يهدف إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا بمنشآت الرعاية الصحية فـي محافظات الجمهورية.

فضلاً عن أن المشروع، يدعم وضع الهيكل التنظيمي لتشغيل المحطة والمتطلبات الفنية والمؤهلات، ومسئوليات العناصر الوظيفية، ومؤشرات الأداء لفريق العمل، إلى جانب تدريب فريق الإشراف والعمال القائمين على تشغيل المحطة المعالجة المركزية.

وقال سيلفان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، إن تكنولوجيا الفرم والتعقيم، تعتبر من أكثر تكنولوجيات معالجة النفايات الطبية أمانا وانتشارا، وتساعد فى تحسين جودة الهواء، عن طريق الحد من الانبعاثات الغازية الناتجة من المعالجة بالترميد، ووفقا للمواصفات العالمية التى تحددها الإتفاقيات البيئية الدولية، التي وقعت عليها الحكومة المصرية.

يأتى ذلك فى إطار الزيارة التى تقوم بها وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لمحافظة الغربية، التي شملت تفقد لجنة فحص عوادم المركبات بمدخل مدينة طنطا، إضافة إلى تفقد عدد من مواقع تجميع قش الأرز، وعمليات فرم وكبس قش الأرز، وذلك بحضور محافظ الغربية، ولفيف من قيادات وزارة البيئة والمحافظة.

وافتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، محطة المعالجة المركزية للنفايات الطبية باستخدام تكنولوجيا الفرم والتعقيم بمستشفى صدر بسيون بالقضابة بمحافظة الغربية، التي تم تنفيذها من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من مرفق البيئة العالمية.

وذلك بحضور الدكتور طارق العربي مدير المشروع، وسيلفان ميرلين نائب الممثل المقيم للبرنامج، والدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم للبرنامج، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.