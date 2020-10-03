محافظ الغربية يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

استقبل محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، في مكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم السبت، عدداً من متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وهم "رشا محمد علي"، و"نانسي يحيى ذهني"، من متدربي دفعة "الفريق محمد العصار" بالبرنامج.

وأوضح المحافظ أن جميع إمكانيات المحافظة ستكون جاهزة لهم خلال فترة التدريب على مدار شهر أكتوبر، وذلك من أجل التطبيق العملي لما تم دراسته بالأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكداً أن مثل هذه البرامج، التي تنفذها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية، تهدف لتمكين الكوادر الفعالة في مصر، لتصبح قادرة على صنع السياسات وإدارة صنع القرار.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، أنه تم قبول 80 متقدماً للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، من أصل 11 ألف شاب وفتاة من جميع المحافظات، قضوا 8 أشهر داخل الأكاديمية، والآن يتم تنفيذ برنامج معايشة لهم داخل الأجهزة التنفيذية.

وأضاف أنه تم وضع برنامج مكثف لهم داخل محافظة الغربية، على مدار الشهر، للتدريب العملي، ومعرفة جميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة، سواء داخل الديوان العام أو بمجالس المدن والأحياء ومديريات الخدمات.