قافلة طبية بقرية "شبراملس" في الغربية

نظمت "صحة الغربية" قافلة طبية بقرية "شبراملس" لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، على مدار يومي الجمعة والسبت، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، باستمرار القوافل الطبية بقرى ومراكز المحافظة، تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي.

وقال الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، إن القافلة ضمت تخصصات "الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والجراحة والنساء وتنظيم الأسرة والأسنان" إلى جانب التحاليل الطبية والأشعة، مشيرًا إلى صرف العلاج بالمجان.

وأوضح أن القافلة وقعت الكشف الطبي، في أول يوم، على 382 حالة إلى جانب تدشين ندوات تثقيفية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد والدفع بفرقة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.