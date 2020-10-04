"الصحة" عن البروتوكول العلاجي للطلاب المصابين بكورونا: يختلف عن الكبار

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن البروتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا المستجد الخاص بالأطفال، مختلف عن الكبار في أمور بسيطة.

وتابعت العسال، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الأطفال لا يأخذون الهيدروكسي كلوركلين، لأنه لا يتوافر منه شراب ويتم أخذ زروماكس بديلاً عنه.

بالإضافة إلى ذلك، يتم أخذ مجموعة فيتامينات كفيتامينوشي والزنك، مضادات حيوية وخافض للحرارة، لافتة إلى أن نسبة تعرض الأطفال للإصابة بفيروس كورونا، أقل من الكبار، ولكن نخشى منهم في أن يكونوا وسيلة لنقل الفيروس لكبار السن.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 131 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97274 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان، لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 109 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 103575 حالة من ضمنهم 97274 حالة تم شفاؤها، و5970 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.