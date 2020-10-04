جامعة عين شمس تقيم احتفالية كبرى لإحياء ذكرى أكتوبر المجيد غدا

تقام مساء غد الإثنين، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فاعليات الاحتفالية الكبرى، التي تنظمها الجامعة، إحياء لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك على مسرح الجامعة في تمام الساعة السادسة مساء.

تشمل الاحتفالية، مجموعة مختارة من الفقرات الغنائية لمنتخب الجامعة في الموسيقى والكورال والفنون الشعبية، بالإضافة إلى العرض المسرحي (أمير الشهداء) والذي تم إنتاجه خصيصاً احتفالاً بهذه الملحمة الوطنية.