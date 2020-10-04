افتتاح 5 ميادين جديدة بالعريش في احتفالات نصر أكتوبر المجيدة

يسابق مجلس مدينة العريش الزمن لسرعة الانتهاء من تطوير 5 ميادين بالمدينة، وشارعي 23 يوليو، قبل موعد الافتتاح، والذي من المقرر أن يتم خلال يومين في ذكرى احتفالات المحافظة بنصر أكتوبر المجيد.

وقال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس ومدينة العريش، إنه سوف تتختم المشروعات برصف طريق كمين الكنيسة، وباركن حديقة المالح بوسط المدينة، لتكون بذلك المدينة جاهزة للافتتاحات بشكل تام، والتي تتضمن 5 ميادين بوسط المدينة، ورصف الشوارع في الوصلات بين الميادين.

وأضاف رئيس المجلس، أن مشروع تطوير العريش تضمن تطوير ورفع كفاءة 5 ميادين، وهي الشهداء "الساعة سابقا"، وبنك القاهرة، وجامع النصر، ,السادات، وميناء العريش، إلى جانب رفع كفاءة الشوارع الرئيسية المؤدية إليها.

وأشار العميد ماجد محمد أحمد، أن عملية التطوير تمت بعد إعادة الشئ لأصلة من الخدمات، سواء خطوط الكهرباء أو المياه والغاز، وشبكات الهاتف الأرضي، وتعتبر هذه الانجازات هي المرحلة الأولى فقط من التطوير، وأن المرحلة القادمة سوف تبدأ خلال شهور، متضمنة شارع البحر، ومنطقة الكورنيش والشوارع المؤدية.

في السياق ذاته، أعلن المركز الإعلامي لديوان عام محافظة شمال سيناء، أن الاحتفال بذكرى انتصار السادس من أكتوبر الـ47، سيكون غدا الاثنين، وسوف يبدأ بوضع أكليل الزهور على تمثال الجندي المجهول المقابل، لمقر ديوان عام المحافظة شمال سيناء.

ومن المقرر أن يقوم بوضع أكليل الزهور، اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه رئيس قطاع تأمين شمال سيناء، ومدير أمن المحافظة، وقيادات الجهات التنفيذية، والنواب والوجهاء.

وأوضح ديوان عام المحافظة، أن الاحتفال سوف يبدأ العاشرة صباحا، بعزف السلام الوطني الجمهورى، وفقرات وأناشيد وطنية، بعدها وضع أكليل الزهور، وكلمة محافظ شمال سيناء.