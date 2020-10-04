لو فاتتك الحلقة.. مواعيد إعادة مسلسل "قوت القلوب" الجزء الثاني

لاقى مسلسل "قوت القلوب" الذي ينتمي لنوعية الدراما، اهتماما كبيرا من جانب رواد مواقع التواصل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وهو عودة قوية للفنانة ماجدة زكي، التي غابت عن الشاشة الصغيرة منذ عامين، بعد مشاركتها في مسلسل "اللهم أني صايم" مع الفنان مصطفي شعبان.

مواعيد عرض مسلسل قوت القلوب الجزء الثاني

وتعرض حلقات الجزء الثاني من مسلسل قوت القلوب في تمام الساعة التاسعة مساء من يوم السبت إلى يوم الأربعاء من كل أسبوع، وتعاد الحلقات مرتين يوميًا، الأولى في تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم التالي.

القنوات الناقلة لمسلسل قوت القلوب الجزء الثاني

يعرض مسلسل قوت القلوب الجزر الثاني حصريًا على شاشة قناة الحياة.

قصة مسلسل قوت القلوب

وانطلقت أحداث الجزء الثاني من المسلسل منتصف سبتمبر الماضي، واستطاع أن يحتل قائمة البحث عبر منصة أخبار جوجل عدة مرات، وتتناول الأحداث التغيرات الاجتماعية التي تطرأ على الأسرة من خلال "ماما قوت" التي تؤدي دورها ماجدة زكي التي تعمل كعاملة بإحدى المدارس، حتى تتمكن من أن تعيل أسرتها المكونة من 5 أبناء، ولكنها أولادها يتعرضون إلى إغراءات ومشاكل حياتية وتتقاطع الأمور بسبب تغير الطباع والمبادئ.

أبطال مسلسل قوت القلوب

مسلسل قوت القلوب الجزء الثاني من بطولة ماجدة زكي، محمد أنور، خالد زكي، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وتأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدي أبو عميرة، من إنتاج شركة سينرجي.