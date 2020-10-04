يقلل الوفاة بكورونا وممنوع لو حرارتك عالية.. نصائح عن تطعيم الإنفلونزا

وجه قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، نصائح للمواطنين والأسر، حول التطعيم الموسمي للإنفلونزا، لغلق الباب أمام أي شائعات أو معلومات مغلوطة.

وترصد "الوطن"، أبرز هذه النصائح في النقاط التالية:

1- لا يوجد ما يمنع أخذ التطعيم هذا العام، حتى إذا كان لأول مرة.

2- الحساسية لا تحدث إلا لمن لديه حساسية مسبقة من مكونات التطعيم.

3- ينصح بتأجيل التطعيم فى حالة ارتفاع درجة الحرارة أو أعراض الإنفلونزا حتى اختفاء الأعراض.

4- يوجد ثلاث فيروسات إنفلونزا فقط، تصيب الإنسان كل عام وليس عشرات الأنواع.

يتم تحديث التطعيم السنوي، طبقا لما يتم رصده من التغيرات (التحورات) فى فيروسات الإنفلونزا السابق ذكرها وهي:

FLU A (H1N1) – FLU A (H3N2) – FLU B .5-

6- تطعيم الإنفلونزا الرباعي هذا العام، يزيد عن التطعيم الثلاثي في أنه يوفر الحماية ضد سلالتين فرعيتين لفيروس الإنفلونزا.

7- غير صحيح أن الجهاز المناعي للجسم عند استجابته لتطعيم ما ولا سيما تطعيم الإنفلونزا أن يفقد قدرته على التعامل مع أي مرض آخر مثل كوفيد 19 ولكن يمكنه مواجهة أكثر من مرض في آن واحد ومن الأدلة على ذلك ما يحدث استجابة لتطعيمات الأطفال المركبة فإن الجسم يقوم بتنشيط الجهاز المناعي ضد الإلتهاب الكبدي والهيموفيليس إنفلونزا والتيتانوس والسعال الديكي والدفتيريا وكذلك التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني والنكاف في وقت واحد.

8- نوع تطعيم الإنفلونزا المتوافر في مصر لا يحتوي على الفيروس الحي المضعف ولكن يحتوي على فيروس ميت غير فعال لا يسبب المرض ولكن ينشط جهاز المناعة.

9- تؤكد منظمة الصحة العالمية على أهمية تطعيم الانفلونزا هذا العام تزامناَ من جائحة الكورونا لتقليل العبء على المنظومات الصحية و تقليل عدد الوفيات فى الفئات عالية الخطورة.

10- تشير الدراسات إلى أن تطعيم الإنفلونزا يقلل من حدوث الوفاة بسبب مرض كوفيد 19.

عوامل تمنع المواطنين من أخذ مصل الإنفلونزا: البيض والإعياء

في وقت سابق قال الدكتور عبدالهادي مصباح استشاري المناعة، إن أعراض حساسية البيض تتمثل في التهاب الجلد واحتقان الأنف، وسيلان الأنف، الغثيان والقيء وضيق في التنفس وضيق الصدر.

وأضاف "مصباح"، لـ"الوطن"، أن تناول البيض بكثرة سبب الإصابة بالحساسية وهي أكثر شيوعا بين الأطفال من 6 أشهر حتى سنة ونصف، مشيرا إلى أنه يجب ابتعاد مرضى حساسية البيض عن تناوله أو أحد الأطعمة التي تطهى بواسطته، ويجب توخي الحذر عند تناول الطعام في الخارج.

وأوضح أن مرضى حساسية البيض ممنوعون من مصل الإنفلونزا لأن الفيروس في الأساس يتم زرعه على البيض حتى يستخلص منه اللقاح، مشيرا إلى وجود بدائل لهؤلاء المرضى وأمصال خاصة، معدة بشكل صناعي، ليس لها آثار جانبية.

يذكر أن الدكتور مصطفى محمدي مدير عام مراكز التطعيمات في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة، أكد أنَّ مصل الإنفلونزا الموسمية "الثلاثي" سيكون متوفرًا خلال الفترة المقبلة، مبينًا أنَّه يؤخذ بداية من 6 أشهر فيما فوق ويهاجم 3 سلالات.

وأضاف مدير مراكز التطعيمات فى تصريحات سابقة لـ"الوطن" أنَّ اللقاح الرباعي متوفر حاليًا ويشمل 4 سلالات من فيروس الإنفلونزا وهو مختلف عن لقاح الإنفلونزا الثلاثي العام الماضي الذي يشمل 3 سلالات من الفيروس فقط، لافتًا إلى أنَّه يتمّ إعطاؤه بداية من عمر 3 سنوات فيما فوقها، مبينًا أنَّ الجرعة للأطفال والكبار واحدة.