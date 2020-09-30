المصل واللقاح: "الرباعي" وراء رفع سعر مصل الإنفلونزا

فسّر الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح، ارتفاع سعر مصل الإنفلونزا الموسمية، قائلا إنّ اللقاح المتوافر حاليا هو "اللقاح الرباعي" وهو جديد ولم ينزل مصر أو العالم في السنوات الماضية، وهو أول عام يتم إنتاجه.

الحداد: تطعيم 2020 طرح للمرة الأولى بعد توصية منظمة الصحة العالمية به وإضافة سلالة رابعة له

وأضاف الحداد، لـ"الوطن"، أنّ منظمة الصحة العالمية أوصلت باللقاح الرباعي، بعد إضافة سلالة رابعة للقاح الإنفلونز الموسمية، لذلك جرى تحديد سعره بـ170 جنيها، لافتا إلى أنّ مصل الإنفلونزا الذي اعتاد المواطنين عليه كل عام هو المصل الثلاثي، وحتى الآن لم يأت، ومن المقرر أن يأتي في غضون أسبوعين، وحتى الآن لم يتم تحديده سعره والعام الماضي وصل سعره لـ65 جنيها.

وتابع أنّ الفرق بين المصل الثلاثي والرباعي، أنّ "الرباعي" يستخدم للأشخاص فوق 3 سنوات وأكثر، لكن الثلاثي للأطفال فيما فوق الـ3 أشهر، مؤكدا أنّ المصلين آمنين.

وأكد رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح، أنّ فصلي الخريف والشتاء هذا العام مختلفين؛ بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح الحداد، أنّ هناك تشابه كبير بين إنفلونزا الموسمية وأعراض فيروس كورونا: "الناس لازم تعرف مش أي دور برد يبقي كورونا"، مشددًا على أنّه يجب الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، عن طريق أخذ التطعيم الخاص به؛ لأنه يمنع الإصابة بعدوى المرض، وحدوث الالتهاب الرئوي، وهو الأكثر فعالية للحماية منها.

وتابع رئيس قسم الحساسية، أنّ اللقاح مهم خاصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات، وكذلك كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل، لافتًا الى أنّ هناك طرقا أخرى لتفادي التعرض للإصابة بالإنفلونزا، مثل عدم التعامل مع المرضى، والالتزام بآداب السعال والعطس، وتجنب لمس العينين والأنف والفم؛ لأنها مصدر لنقل الجراثيم، وكذلك غسل اليدين بانتظام، لأنه يحمي من معظم الالتهابات.