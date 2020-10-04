عضو "الغرف السياحية": نتوقع زيادة رسوم مناسك العمرة بسبب كورونا

قال ناصر ترك عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه من المتوقع أن تزيد رسوم العمرة خلال المقبلة، بعدما سمحت المملكة العربية السعودية بأداء مناسك العمرة للقادمين من الخارج أول نوفمبر المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC": "بالنسبة للأسعار فإننا في مصر أعدنا تشغيل الفنادق بسعة 25% ثم رفعناها إلى 50%، وهو ما يعني أن التكلفة سترتفع وأن العمالة لها اشتراطات، وبالتالي شيء طبيعي جدًا أن تزيد الأسعار".

وتابع: "لا نريد استباق الأحداث حتى تظهر التعليمات، ويضع الوكلاء في المملكة كل حزم الخدمات وعندها نستطيع أن نقول ما إذا كانت أسعار العمرة ستزيد أم لا".

وواصلت وفود الرحمن من المعتمرين فجر اليوم أداء مناسك العمرة بعد صدور الموافقة الكريمة على عودة العمرة تدريجياً وَفْق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث أتاحت وزارة الحج والعمرة تطبيق "اعتمرنا" للراغبين بأداء العمرة.

وقامت وزارة الحج و العمرة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووزارة الصحة، برفع درجة الجاهزية وكامل الاستعدادات لخدمة المعتمرين وَفْق أعلى معايير الجودة في تقديم الخِدْمات، إضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، واستخدام جميع الأنظمة التقنية والبرامج الإلكترونية؛ لتسهيل الإجراءات وتقديم كامل الخِدْمات بكل سرعة وإتقان، ووفرت النقابة العامة للسيارات مواقف مجانية لانتظار ووقوف سيارات المعتمرين في كل من موقف كدي لمن يرغب الدخول للمسجد الحرام من الساحة الجنوبية والغربية المقابلة لوقف الملك عبدالعزيز، وموقف الششة خلف بن داوود لمن يرغب الدخول للمسجد الحرام من الساحة الشرقية والشمالية المقابلة لمحطة باب علي.