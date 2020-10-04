طبيب نفسي يزور ابنة نهى العمروسي في محبسها: دخلت علاقة مهينة مع صديقها دامت 10 سنوات

قالت مصادر مطلعة، إن طبيبا نفسيا تقابل مع المتهمة نازلي نجلة الفنانة نهى العمروسي، المحبوسة احتياطيا على ذمة قضية "فتاة فيرمونت"، في محبسها بأحد المقرات الأمنية، اليوم الأحد، وذلك بحضور محاميها طارق العوضي، وأعد الطبيب النفسي، تقريرا عن نازلي، كشف فيه عن تفاصيل صادمة في حياتها ومراحل تعارفها مع أحد المتهمين وتطور علاقتهما، التى استمرت قرابة 10 سنوات، واستمع منها خلال جلسة استمرت ساعتين ما روته ملابسات خاصة بالواقعة.

طبيب نفسي : "نازلي" دخلت علاقة مهينة مع صديقها دامت 10 سنوات وتعرضت فيها لعنف جسدي

وقال الطبيب فى نتائج زيارته، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن المتهمة نازلي استمرت فى علاقة "مهينة واستغلالية" مع صديقها، لأكثر من 10 سنوات، توقفت خلالها عن النمو النفسي والتقدم الإكاديمي والتطور الاجتماعي، وتعرضت لعنف جسدي ونفسي وجنسي وإهمال، وربما تعاطى مواد مخدرة، دون أن تعلم.

وأضاف: "ازدادت انعزالا وضعفا، وتعمق اضطرابها النفسي، ومرّ خضوعها لصديقها بعدة مراحل؛ أما الأولى فكانت طلبا للحب والصداقة، والثانية كانت طلبا للحماية وهروبا من الألم والفقد المبكر، وفي مرحلة متأخرة، أصبحت خوفا من التعرض للانتقام والعنف".

وتابع: "ثم جاءت حادثة فندق فيرمونت، لتكتشف أنها ليست الوحيدة التى تأذت جنسيا من هذا الرجل، ما جعلها تشعر بالتوحد مع البنت المغتصبة في حادث الفندق، الأمر الذي قوّى إرادتها، وجعلها تتوجه معها للدفاع عنها، كأنما تدافع عن نفسها، ضد كل ما تعرضت له من قبل".

صدمات متتالية ألمّت بـ "نازلي" وعانت حرمانا شديدا من الدعم والاحتضان من الأم مما جعل "الأنا" ضعيفة

واختتم الطبيب النفسي تقريره في فقرة عنوانها ( الخلاصة )، وقال فيها؛ أصابت "نازلي" مبكرا صدمات متتالية، منها فقد الأب والجد والجدة، مع حرمان شديد من الدعم والاحتضان من الأم أو المحيط الاجتماعي، ما جعل "الأنا" ضعيفة، ومتفككة، تواجد ألم الفقد والخوف باللجوء إلى استحضار وعي زائف، تعيش فيه لحمايتها من الواقع المؤلم.

دخلت فى نوبات انشقاقية متكررة وفقدت فيها قدرتها على الفعل الإرادي وخضعت لصديقها الذي استغلها

وكان ذلك بالدخول فى نوبات انشقاقية متكررة، تفقد فيها قدرتها على الفعل الإرادي الحر، وتكون خاضعة لإرادة الآخرين، وهو ما يفسر خضوعها لصديقها طوال تلك السنوات، وموافقتها على ابتزازه لها، وعنفه معها واستغلاله لها ماديا وجسديا وجنسيا طوال سنوات، غير منتبهة لما يسببه لها من ألم.

"نازلي" تحتاج لعلاج دوائي ونفسي طويل يعتمد على التطمين والحماية

وأوضح: تحتاج "نازلي" إلى علاج دوائي ونفسي طويل، يهدف إلى علاج الصدمات التى تعرضت لها، ويعتمد على التطمين والحماية، ويتوجه إلى بناء "أنا" قوية، وعلاقات حامية ودودة، وحياة روحية واجتماعية، تتميز بالاستقرار والفاعلية.

وأمرت النيابة العامة، نهاية أغسطس الماضي، بحبس نازلي و2 آخرين، على ذمة التحقيقات التي تجريها فى قضية "فتاة فيرمونت"، كما تم عرضها على قاضي المعارضات، والذي أمر بتجديد حبسها.

من ناحية أخرى، تم عرضها على الطب الشرعي، رفقة متهمين آخرين، نفاذا لأمر النيابة العامة بذلك.

وتسلمت مصر، نهاية سبتمبر الماضي، 3 متهمين من لبنان، بواسطة الانتربول، وهم أحمد طولان والشقيقين خالد وعمرو حسين، وذلك بعد الملاحقة القضائية التى اتخذها المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، إثر تلقيه كتابا من وزارة الداخلية، يؤكد هروب المتهمين إلى لبنان، وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها معهم، وأمرت بحبسهم، وتم ترحيلهم لسجن استئناف القاهرة.