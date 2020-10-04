البيت الأبيض: نقل سُلطات ترامب لنائبه غير مطروح حاليا

أعلن مستشار البيت الأبيض لشئون الأمن القومي روبرت أوبراين، أن نقل السلطات الرئاسية لنائب الرئيس الأمريكي، ليس مطروحا في الوقت الحالي.

وقال أوبراين، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد العودة للبيت الأبيض "لكنه سيبقى في المستشفى لوقت أطول".

وأوضح أن ترامب يشعر بصحة جيدة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه كان أصيب بفيروس كورونا خلال الصيف، وحتى مع الأعراض البسيطة التي أصيب بها، فإن اليومين السابع والثامن من الإصابة هامان جدا.

وكان ترامب نُقل إلى مستشفى عسكري خارج العاصمة، إثر إصابته بفيروس كورونا

وقال -في فيديو نشر على تويتر- إنه يشعر "بتحسن كبير"، واعدا بـ"العودة قريبا" ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأيام المقبلة تشكل "الاختبار الحقيقي" بالنسبة له.