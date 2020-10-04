وزيرة التجارة تكشف شرط التقدم للوحدات الصناعية المطروحة

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن مصر شهدت إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا على مستوى الجمهورية في 12 محافظة، مشيرةً إلى انتهاء العمل في 7 محافظات، سواء مباني داخلية أو ترفيق داخلي أو ترفيق خارجي، وهم جاهزون للطرح.

وأضافت جامع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد": "هذه المحافظات هي: الإسكندرية والبحر الأحمر وسوهاج وبني سويف والأقصر والمنيا، بمساحات مختلفة، تحتوي على مجمعات صناعية مكتملة الخدمات، وفقًا لطبيعة النشاط".

وتابعت، أنه جرى إنشاء هذه المجمعات، لتقليل الواردات من منتجات هندسية ومفروشات ومواد كيماوية وبتروكيماوية وملابس جاهزة، لافتةً إلى أن المجمعات الصناعية ليست مجرد وحدات صناعية فقط، لكنها مرفقة بمنطقة خدمات تحتوي على معارض وبنوك وكافيتريات مبنى إداري ومنافذ بيع وسوبر ماركت.

وأوضحت أن مجمع الصناعات في محافظة المنيا، جرى تحديد 13 نشاطا في القطاع الغذائي ذات أولوية، بالإضافة إلى المنتجات الهندسية والكيماوية، وفقًا لاحتياجات المحافظة حتى لا تستورد هذه المنتجات من الخارج.

وواصلت: "نوفر تدريبات ودعما فنيا للمبتدئين من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولدينا أكثر من 5 بنوك دخلت معنا في شراكة لتمويل احتياجات أصحاب هذه المصانع".

كما كشفت وزيرة الصناعة والتجارة شروط التقدم للوحدات الصناعية المطروحة، مؤكدةً أن الإعلان الرسمي الخاصة بهذه المجمعات غدًا، ويجب ألا يقل عمر المتقدم بالطلب عن 21 سنة حتى يكون كامل الأهلية دون حد أقصى في العمر، وألا يعمل بالحكومة أو القطاع العام، ولو كان الشاب يريد ترك العمل الحكومي لكي ينخرط في أنشطة الجهاز فإنه يمكنه ذلك، لكن بعد ترك العمل الحكومي، ولا يشترط أن يكون من أبناء المحافظة.