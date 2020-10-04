طبيب ترامب: تناول جرعتين من رديمسيفير.. ومسرورون لـ"تعافي" الرئيس

قال أحد أطباء الفريق الطبي المعالج للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ترامب قد انتهى من تناول جرعتين من عقار رديمسيفير عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كما يتم مراقبة أي أعراض جانبية تظهر عليه، وبفضل الله لم يكن هناك أي أعراض جانبية حتى الآن.

وأضاف الطبيب، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "extra news"، أن القلب والكبد في حالة جيدة، وسيستمر في تناول رديمسيفير، كما أنه تلقى جرعة من الاكسجين ويتم العمل على مراقبة الأمر، ويشعر أنه في حالة جيدة، "سيأكل ويشرب ويتحرك في غرفته بدون قيود".

وتابع: " إننا نأمل بأنه يمكنه أن يخرج من المستشفى إلى البيت الأبيض غدًا إذا استمرت الحالة في التحسن، و الرئيس قال إنه فخور بالمجموعة التي تشرف على رعايته صحيًا في المستشفى العسكري، وقال أنه شرف له أن يتلقى الرعاية مع هؤلاء المهرة، ونحن أيضًا مسرورون لتعافي الرئيس".

وما زال فيروس كورونا يوجه ضرباته المتتابعة نحو الرؤساء والسياسيين، فمنذ بداية الجائحة، أصيب عدد من رؤساء دول العالم، كان آخرهم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، بعد أن التقى عشرات الأشخاص خلال الأيام الماضية، إضافة إلى إصابة مساعدته "هوب هيكس" بالفيروس.

وكتب ترامب على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، معلنًا إصابته "ثبتت إصابتي والسيدة الأولى بكوفيد-19، وسنبدأ فترة الحجر الصحي على الفور، سوف نتجاوز هذا معًا!".