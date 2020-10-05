تحقيقات معركة فرشوط: مهندس بترول يقود مجزرة بالأسلحة الآلية

"جثة، وانفجار بالعين، وشق بالرأس".. بهذه الحصيلة من الموتى والإصابات انتهت مشاجرة بين عائلتين فى مركز فرشوط بقنا، حيث قاد مهندس بترول اثنين آخرين من عائلته وهاجموا الضحايا بالبنادق الآلية انتقاما منهم لمناصرة إحدى العائلات الأخرى.

وكشفت التحريات التى أشرف عليها قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، أنه تبلغ لمركز شرطة فرشوط بمديرية أمن قنا من المستشفى المركزى بوصول عامل "متوفى إثر إصابته بعيار نارى بالظهر"، و3 مواطنين آخرين، أحدهم مصاب بعيار نارى بالفخذ، وآخر مصاب بإنفجار بالعين، وآخر مصاب بجرح قطعى بالرأس، وجميعهم ينتمون لإحدى العائلات ومقيمين بدائرة المركز.

انتقلت قوات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا وبسؤال المصابين اتهموا مهندس بشركة بترول، حاصل على ليسانس، طالب، حاصل على بكالوريس بإحداث ما بهم من إصابات بتحريض من آخرين ينتمون لإحدى العائلات ومقيمين بدائرة المركز لخلافات بين العائلتين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط المتهمين مهندس بشركة بترول وحاصل على ليسانس وطالب وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المصابين أقروا بها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة؛ لمناصرة أحد أفراد عائلتهم في خلافه مع أحد أفراد العائلة الأخرى وقيام الحاصل على الليسانس بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية تجاه الطرف الأول، ما أدى لوفاة الأول وإصابة الباقين، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وأقر المتهم الرئيسى وهو مهندس بترول بأنه أعد كمينا للضحايا حيث تزعم اثنين من أقاربه وهما حاصل على ليسانس وطالب وهاجموا الضحايا باستخدام بنادق آلية، فأردوا أحدهم قتيلا وأصابوا آخر بطلقة فى عينه تسبب فى انفجارها بينما أصيب آخران بالطلقات وتم نقلهما للمستشفى، واعترف المتهم بأن ما حدث هو عقاب لهم على مناصرة أحدهم لإحدى العائلات فى خلافهم معهم ولذلك قرروا تأديبهم تمت إحالة المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.