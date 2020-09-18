بعدما اخترقت الحدود الغربية.. ضابط يكشف تفاصيل ضبط 509 قطع سلاح ناري

روى الرائد محمود المغازي، ضابط بقوات حرس الحدود، أحد النماذج لضبطية في المنطقة الغربية من البلاد، قائلا إنه جرى ضبط 509 قطع سلاح ناري، على حدود بحر الرمال من جهة الشمال الغربي، موضحا أن الضبطية جرت بواسطة رصد من منظومة الكهروبصري، التي تدعم قوات حرس الحدود.

وأضاف "المغازي"، خلال لقاء ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن الضبطية عبارة عن سيارتين مخترقتين الحدود، وجرى توجيه دورية بأقصى سرعة وحدث تبادل لإطلاق النار، ما أجبرهم على الرجوع مرة أخرى لاتجاه الغرب.

وأوضح أنه أثناء التفات السيارتين، ورجوعهما للغرب لاتجاه الغرب، إحداهما اتقلبت بعد مرورها على تبة جبلية، فسحبت السيارة الأخرى الفردين الموجودين بها، تحت ستر نيراني ودخلوا للجهة الغربية، وجرى سحب السيارة لمقر مكتب مخابرات وأمن حرس الحدود بسيوة، لتفريغ البضاعة التي كانت عبارة 509 قطع سلاح خرطوش.