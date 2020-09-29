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محمود مسلم

رئيس الإنجيلية يعزي آل الصباح والشعب الكويتي في وفاة أمير البلاد

كتب:

الوطن
05:45 م | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
القس أندريه زكي

القس أندريه زكي

أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برقية تعزية لسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، نائب الأمير وولي العهد، ورئيس مجلس الأمة الشيخ مرزوق علي الغانم، وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، جاء نصها:

"بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، أتقدم بخالص العزاء والمواساة لسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، نائب الأمير وولي العهد، ورئيس مجلس الأمة الشيخ مرزوق علي الغانم، وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ولشعب الكويت الشقيق، في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. رحم الله الفقيد وألهم الشعب الكويتي الصبر والسلوان".

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