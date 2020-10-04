منحة بـ31 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا لثلاث محافظات مصرية

قال عمرو عبدالمجيد، المدير الإقليمي لبرنامج الحوكمة البيئية بمركز سيداري، إن المشروع يستهدف تطوير المناطق الزراعية في 3 محافظات رئيسية هي الفيوم والمنيا ومطروح، كما تم تأسيس مشروعات لتعظيم الاستثمار في المخلفات الزراعية والصناعية، وتدريب 30 مزارع ومزارعة، الأمر الذي ساعد في زيادة دخل المزارعين.

فيما أوضح مدير برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية، ماريو مارجيوتا، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "TEN"، في الفقرة الإخبارية، أن المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، ومنفذ من السفارة الإيطالية بالقاهرة، مدته 5 سنوات ويعمل في 3 محافظات الفيوم ومطروح والمنيا، الأنشطة تتشابه لخدمة المناطق الزراعية، وتحسن الدخل لقاطني هذه المناطق، ورصد الاتحاد الأوروبي له 22 مليون يورو، بالإضافة إلى 11 مليون يورو آخرين، مقدمين من وزارة الشئون الخارجية والتعاون الإيطالية.

وأشار عبدالعزيز رمضان رئيس رابطة مستخدمي المياه على بحر "بيهمو"، إلى الاستفادة من المشروع في مجالي الري والزراعة، حيث تم تبطين المنطقة الرئيسية لبحر والـ3 مساقي في نهاية البحر، إضافة الى الاستعانة بالمكينة والطرق الحديثة في الزراعة، التي ضاعفت للمحصول بنسبة 25% وغيرت ثقافة الفلاح القديمة التي تدعم الري التقليدي فقط.