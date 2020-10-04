انطلاق مارثون "دعاية النواب" غدا.. 500 ألف للفردي و10 ملايين للقائمة

تنطلق، غدا الأثنين، ماراثون الدعاية الانتخابية بمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تضم 14 محافظة أبرزها الجيزة والإسكندرية وعدد من محافظات الصعيد، وذلك حتى 18 أكتوبر الجاري، بينما تبدأ الدعاية الانتخابية لمرشحين المرحلة الثانية من يوم 19 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل، وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم أي اجتماعات ومؤتمرات عامة التزامًا بإجراءات التباعد الاجتماعي الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، فيما قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الدعوى المُقامة لإلغاء انتخابات مجلس النواب.

تستعد الهيئة، لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين بنظامي القوائم والفردي الذين سيخوضون سباق مجلس النواب، غدا، على أن يكون يوم 7 أكتوبر آخر موعدا لتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر.

يأتي ذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن كشوف المرشحين المبدئية لانتخابات مجلس النواب، حيث تضمنت قبول 4006 مرشحا فى دوائر النظام الفردى، و8 قوائم فى الدوائر المخصصة لنظام القائمة، فيما استبعدت قائمتي "الاختيار" و"التيار الوطني".

يُشكل مجلس النواب من 568 مقعدا، مقسمة بين 284 للمقاعد الفردية و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منها، علي أن يخصص منها 25% للمرأة ويجوز للرئيس أن يعيين عدد أعضاء لا يزيد عن 5% .

وتشمل محافظات المرحلة الأولي 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، بينما تشمل محافظات المرحلة الثانية 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط وشروط صارمة للدعاية الانتخابية للمرشحين والتي تضمنت الحد الأقصى للإنفاق عليها ومدتها والجهات التي يحظر تلقى التبرعات، ومراقبة رصيد الإنفاق وحسابات الدعاية منها وكذلك تشكيل لجان لمراقبة كل هذه الضوابط.

كما شملت الشروط حد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية في الجولة الأولى 500 ألف جنيه للمرشحين الفردي، وفي حالة الإعادة 100 ألف جنيه، بينما تصل التكلفة المخصصة لمرشحين القائمة المخصص لها 42 مقعدًا لـ 7 ملايين جنيه، وفي مرحلة الإعادة مليونين و 800 ألف جنيه على أن يكون سقف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد 10 ملايين و 600 ألف جنيه لكنها تختلف هذه التكلفة في مرحلة الإعادة وتصل إلى 6 ملايين و 600 ألف جنيه.

كما سمحت الضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للمرشحين تلقي التبرعات، حيث يتم تمويل الدعاية الانتخابية من الأموال الخاصة بالمرشح أو تلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعى مصرى أو من الأحزاب المصرية، بحد أقصى 5% من المصرح به للإنفاق على الدعاية.

وفيما يخص المحظورات في ممارسة الدعاية الانتخابية، حظرت الهيئة الدعاية الانتخابية في غير موعدها وتنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية مشددة على التباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

كما أكدت الهيئة على عدم التعرض لحرمة المواطن الخاصة سواء للمواطنين أو المرشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية عن طريق استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب اللغة أو العقيدة أو اللون أو الجنس أو أي دعاية تحض على الكراهية واستخدام العنف أو التهديدات.

هذا بالإضافة إلى حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

كما حظرت الهيئة استعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها، هذا بالإضافة إلى عدم إجازة تنازل المرشح لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية واستعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية إلا بالتنسيق مع الإدارات المحلية المختلفة وكذلك عدم إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو الأعمال أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

بالإضافة إلى حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، أو القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به، من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.