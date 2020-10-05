قتيل و3 مصابين حصيلة معركة بالأسلحة الآلية في "فرشوط"

«جثة، وانفجار بالعين، وشق بالرأس».. هذه حصيلة مشاجرة بين عائلتين فى مركز فرشوط بمحافظة قنا، حيث قاد مهندس بترول شخصين من عائلته وهاجموا الضحايا بالبنادق الآلية انتقاماً منهم لمناصرة إحدى العائلات الأخرى فى خلاف معها. وكشفت التحريات التى أشرف عليها قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، أنه تبلغ لمركز شرطة فرشوط بمديرية أمن قنا من المستشفى المركزى بوصول عامل «متوفى» إثر إصابته بعيار نارى بالظهر، و3 مواطنين آخرين، أحدهم مصاب بعيار نارى بالفخذ، وآخر بانفجار بالعين، وآخر بجرح قطعى بالرأس، وجميعهم ينتمون لإحدى العائلات ومقيمون بدائرة المركز. وانتقلت قوات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى إلى محل الواقعة، وبسؤال المصابين اتهموا مهندساً بشركة بترول، وطالباً، وحاصلاً على ليسانس، بإحداث ما بهم من إصابات بتحريض من آخرين ينتمون لإحدى العائلات.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية، أسفرت عن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المصابين أقروا بها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة لمناصرة أحد أفراد عائلتهم فى خلافه مع أحد أفراد العائلة الأخرى، وقيام الحاصل على الليسانس بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية تجاه الطرف الأول مما أدى لوفاة الأول وإصابة الباقين، وأرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة. وأقر المتهم الرئيسى، وهو مهندس بترول، بأنه أعد كميناً للضحايا، حيث تزعم اثنين من أقاربه وهاجموا الضحايا باستخدام بنادق آلية، فأردوا أحدهم قتيلاً وأصابوا آخر بطلقة فى عينه تسببت فى انفجارها، بينما أصيب آخران بالطلقات وتم نقلهم للمستشفى. واعترف المتهم بأن ما حدث هو عقاب لهم على مناصرة أحدهم لإحدى العائلات فى خلافهم معهم، ولذلك قرروا تأديبهم. وتمت إحالة المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق، وقررت حبسهم 4 أيام.