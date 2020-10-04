أنغام تستعد لطرح 15 أغنية في "كليب" واحد

أكدت المطربة أنغام، لبرنامج "trending"، أنها تعمل حاليا علي تصوير 15 أغنية، التي يضمها ألبومها الخليجي "مزح"، في كليب واحد، يجري تصويره على مدار ثلاثة أيام، على أن تنتهي منه 6 أكتوبر.

ومن المفترض أن يتم طرح الكليب، تزامنا على طرح الألبوم منتصف أكتوبر الحالي.

وكانت أنغام، أعلنت عبر حسابها بموقع توتير، الانتهاء من ماستر ألبومها الخليجي "مزح".

وكتبت أنغام "الحمد لله ماستر ألبومي الخليجي الجديد ⁧‫"مزح‬⁩" جاهز، الصورة تجمعني مع الرائع ⁧‫سهم‬⁩ ومهندس الصوت الكبير ⁧‫أمير محروس‬⁩.

وطرحت الفنانة أنغام، اليوم، أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك"، وذلك عبر قناتها الخاصة على موقع يوتيوب.أغنية بحبك وبرتاحلك، من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع موسيقى تميم.

وطرحت المطربة أنغام كليبها الجديد "بحبك وبرتاحلك"، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تيك توك".

وكتبت أنغام عبر إنستجرام: "يا أعز ما الأيام جابت يا شمس عمري اللي ما غابت.. شوفوا كليب أغنيتي الجديدة "بحبك وبرتاحلك" دلوقتي على حسابي الرسمي.

كشفت النجمة أنغام تفاصيل تعاونها الثانى مع الشاعر المستشار تركى آل الشيخ، حيث تتعاون معه فى أغنية جديدة فى ألبومها الخليجى المقبل، لتعد هذه الأغنية بمثابة التعاون الثانى الذى يجمعهما بعدما تعاونا من قبل فى أغنية "بخاف أفرح"، من ألحان خالد.