2000 لاب توب وشنط ومصاريف مجانية.. هدايا التضامن للطلاب الأولى بالرعاية

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تحمل المصاريف المدرسية لـ1.1 مليون طالب من الأسر غير المقبولة في "تكافل وكرامة"، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ولم تكتف التضامن بذلك، بل وزعت عدد من المستلزمات الدراسية، تزامنا مع قرب انطلاق الدراسة، حيث قدمت ما يلي:

- 100 ألف شنطة مدرسية مجانا للطلاب، لأبناء الأسر الأولي بالرعاية مجانا، استعدادا للعام الدراسي الجديد، بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

- 2000 لاب توب للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية.

- 2000 سماعة لذوى الإعاقة السمعية.

- تقديم 6309 منح دراسية جامعية للمتفوقين من أبناء تكافل وكرامة.

جاء ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية، بتقديم كل سبل الدعم والحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية؛ مشيرة إلى أن التكلفة الإجمالية، لتحمل الوزارة المصاريف المدرسية لـ1.1 مليون طالب، تبلغ 280 مليون جنيه.

وأوضحت الوزيرة، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لرفع العبء والتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار التنسيق بين كل مؤسسات الدولة استعدادا للعام الدراسي الجديد.

زيادة الدعم لبرنامج المساعدات "كرامة" 100 جنيه خلال شهر أكتوبر

وكانت نيفين القباج قررت منذ يومين، زيادة الدعم لبرنامج المساعدات كرامة 100 جنيه خلال شهر أكتوبر، لما يقرب من 409 آلاف مواطن، لمن يزيد عمرهم على 65 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل 41 مليون جنيه، وذلك في إطار اليوم العالمي للمسنين.

كما تم زيادة الدعم خلال الشهر الجاري فقط، ليزيد إلى 550 جنيها بدلا من 450 جنيهًا، حيث يحصل على هذه الزيادة من يحصل على دعم كرامة، ومعاش الضمان الاجتماعي، مشددة على أن هذه الزيادة سيتم إضافتها يوم 15 أكتوبر الجاري، مؤكدة أن القيادة السياسية تهدف لدعم كبار السن بكل السبل، ولا تدخر جهدا في تلبية جميع احتياجاتهم، حيث تحصل هذه الفئة على كل أشكال الدعم، التي تشمل التأمين الصحي والتموين والدعم النقدي.