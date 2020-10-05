التنمية المحلية: مليون و666 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى استقبلتها المحافظات وصلت إلى نحو مليون و666 ألفا و800 طلب تصالح.

وأضاف لـ"الوطن"، أن هناك إقبالا كبيرا من جانب المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أنه يتوقع أن تفوق طلبات التصالح 2 مليون طلب خلال الفترة المقبلة، داعيا المواطنين إلى الإسراع لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التى أقرتها الدولة فى ملف التصالح.

وأشار إلى وجود تعليمات مشددة لكل الوحدات المحلية بقبول أي طلب تصالح وأي أوراق تقدم في هذا الشأن على أن يستكمل المواطن المستندات المطلوبة فيما بعد، كما أن البت في طلب التصالح يرجع إلى لجنة الفحص بعد ذلك.

التنمية المحلية: مهلة حتى نهاية أكتوبر للتصالح في مخالفات البناء

وفى وقت سابق، قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر جاء في مصلحة المواطنين الراغبين في التصالح، حيث بإمكانهم استكمال المستندات المطلوبة وتقديم طلبات التصالح لتقنين أوضاعهم.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أنه سيتم فيما بعد إصدار بطاقة الرقم القومى للعقار فهي أشبه ببطاقة الرقم للمواطن وستنقل البلد نقله حضارية فى المجال العمرانى حيث من المفترض أن تكون كل العقارات بعد انتهاء فترة التصالح على مخالفات البناء حاصلة على تراخيص ولكل عقار قاعدة بيانات بالحى والمحافظة، ومن خلال تلك البيانات يمكن الاستعلام عن العقار واى تفاصيل بشأنه ويمكن للمواطن الحصول على موافقة أو رخصة فى البناء أو إدخال مرافق وفق بيانات العقار، ولا يمكن إزالة أو إضافة أى شيء بالعقار دون الرجوع للحى المختص، كما يساعد الأحياء فى الحد من مخالفات البناء ورصد أى تجاوز يحدث فى العمران وضبط التخطيط العمرانى ومنع أي مظاهر عشوائية تحدث.

وأوضح أن كل الأماكن ستكون مخططة فى الفترة المقبلة ولن يسمح بأى بناء دون تخطيط ولن تكون هناك أى كيانات عشوائية مرة أخرى.

وفى وقت سابق أقر رئيس الوزراء مد فترة التصالح على مخالفات البناء شهر أمام المواطنين،حيث تقدم أكثر من مليون و400 ألف طلب تصالح خلال الفترة الأخيرة، وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن كل المبالغ التى سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء ستعود على مواطني المحافظات مرة أخرى، في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعي والصرف الصحى وتحسين مياه الشرب.

وقال شعراوى إن كافة المحافظات تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم فى أعداد المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح وذلك بعد التيسيرات التى أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية والتى من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأى مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقى الأوراق المطلوبة خلال شهرين ومبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح والتى جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك عددا من المحافظات قامت بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم لتحديد عدد من المدارس لاستقبال المواطنين الراغبين فى التصالح بها للتخفيف على المراكز التكنولوجية والوحدات القروية والتى تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم من المواطنين وذلك بالإضافة إلى أن هناك حوالى 320 مركزاً تكنولوجياً تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.