محافظ الشرقية: الانتهاء من 75% من مخالفات البناء قريبا

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، "إنه تم تخفيض 35% على جميع الأسعار في التصالح على مخالفات البناء، بالإضافة إلي 25% على الدفع الفوري، بجانب تطبيق قرار مجلس الوزراء بأن يكون سعر المتر في القري والعزب بـ50 جنيه".

وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه تم مد ساعات العمل في مراكز تقديم الطلبات لتصبح من الساعة 8 صباحا وحتي الـ8 مساءا، وهناك بعض الأماكن تمتد فيها فترة العمل حتى الساعة العاشرة مساءا.

وأكد، أن المراكز التكنولوجية ليست هي فقط من تستقبل طلبات التصالح ولكن الوحدات المحلية أيضا تستقبل الطلبات، لكي نخفف من التزاحم في هذه الفترة التي نمر بها وخاصة مع إنتشار فيروس كورونا، وهو ما ساهم في زيادة عدد المتقدمين على التصالح.

وأكمل غراب، "أن المعدل اليومي للمتقدمين على التصالح بمخالفات البناء لا يتجاوز الـ500 شخص في اليوم، لكن بعد تقديم تسهيلات للمواطنين وصل عدد المتقدمين إلى أكثر من 4000 متقدم، وتخطى المتوسط اليومي للمتقدمين 3000 طلب.

وأشار، إلى أن المواطن بدأ يستجيب بشكل كبير لإجراءات التصالح، كما أن المحافظة تشدد على اتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية تحسبًا لفيروس كورونا، لذا قام رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التقدم على الطلبات حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه من المتوقع أن تنتهي المحافظة من كل المخالفات قريبا، وذلك لأن هناك أكثر من 75% من المخالفين تقدموا بطلباتهم للتصالح.