تحصيل 928 مليون جنيه من طلبات التصالح على مخالفات البناء بالقليوبية

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ارتفاع أعداد طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، التي تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح، التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة.

وأكد "الهجان" في تصريحات صحفية، أنه بلغ إجمالي عدد الطلبات التي سلمت من المواطنين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق مدن وقرى المحافظة حتى مساء الخميس الماضي، 164 ألفا و552 طلب تصالح، وحصلت 928 مليونا و408 آلاف جنيه.

وشكل محافظ القليوبية، لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديري عموم الإدارات المعنية، مهمتها حصر كافة المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة، من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادي، والتي لا تناسب قيم التصالح التي أقرت بصفة عامة عليهم؛ لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم، بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق، استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح في بعض المناطق بالمدن والأحياء.

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان، أنه هذا التخفيض الجاري إقراره ليس الأول؛ إذ سبق وخفضت لكافة المدن والأحياء، بموجب قرارات صادرة بنسب متفاوتة، وصلت في حدها الأقصى إلى 33%، بحسب الارتفاعات الخاصة بالمباني، محل طلبات التصالح وموقعها، فضلا عن التخفيضات التي أقرت، وفقا للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، سواء بتخفيض القيمة على المباني السكنية بالقرى وتوابعها لتصبح 50 جنيها للمتر، والتخفيض بنسبة 25% من القيمة المقدرة على كافة الطلبات في حالة سداد كامل القيمة.