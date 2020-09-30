توصيل مياه الشرب للمنازل المتصالحة في مخالفات البناء بالمنوفية

أكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أنه جارى البدء في إمداد المنازل التي أنهت إجراءات التصالح في مخالفات البناء بمياه الشرب، في إطار توجيهات الدولة للقضاء على العشوائيات وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.

وأضاف "نجيب" أن مياه الشرب متوافرة بجميع أنحاء المحافظة بنسبة 98%، وعلى مدى 24 ساعة وصالحة للشرب، كما أن ضغط المياه متناسب مع ارتفاعات المباني والمنشات المختلفة.

وكشف المهندس محمد نجيب، أن مصادر المياه في المنوفية تشمل مصدرين هما: المياه الجوفية، وتمثل نسبة 47%، والأخرى المرشحة، وتمثل النسبة المتبقية، كما يوجد خطه للبدائل؛ حال تعرض منسوب المياه لمشكلات كالسدة الشتوية، بما لايؤثر على كم ومدى جودة مياه الشرب بالمحافظة.

علي صعيد منفصل، شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على ضرورة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية في المهد، والتنسيق الكامل مع حماية الأراضي بمديرية الزراعة، والتعامل الفورى مع أي تعديات جديدة، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين؛ حفاظا على الرقعة الخضراء، وتأكيدا على هيبة الدولة.

وأكد المحافظ على ضرورة التيسير على المواطنين، وتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتذليل كافة العقبات أمامهم؛ تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بإنجاز الملف، مشددا على إعداد تقرير يومي لملف التصالح، وما أنجز بكل مركز ومدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء إبراهيم أبو ليمون، اليوم، بحضور اللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد والمستشار الهندسي للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وشدد محافظ المنوفية خلال الاجتماع، على المتابعة الدورية لصيانة أعمدة الإنارة بنطاق الوحدات المحلية، والتأكد من سلامتها، في إطار الاستعداد لموسم الشتاء وحفاظاً على سلامة المواطنين، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة، ورفع كافة التراكمات أولا بأول، والمتابعة اليومية للمنظومة؛ حفاظا على المال العام ومنع إهداره، وإضفاء مظهرا جماليا وحضاريا يليق بمكانة المحافظة.