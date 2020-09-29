طرق وآليات تقديم شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي

خصصت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عددا من الطرق والآليات التي يجب أن يتبعها المواطن لتقديم شكواه لمياه الشرب:

- من خلال الخط الساخن: 125 لمياه الشرب و175 للصرف الصحي.

- تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة برقم 15100.

- من خلال التليفون الأرضي 24583591 – 24583596.

- من خلال البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg

- إرسال الشكوى عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- عبر تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) المتاح لمستخدمي الأندرويد والـIOS لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي سواء كسور مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي أو قيمة الفواتير.

- أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خدمة جديدة لتلقي شكاوى المواطنين عن طريق تطبيق للهاتف المحمول يتيح العديد من المزايا والخدمات التي يقدمها للمواطنين.

- تحميل التطبيق عن طريق الهاتف المحمول باستخدام جوجل بلاي والبحث عن "HCWW 125".

- مساحة التطبيق تصل إلى 7 ميجا وباللغة العربية.

- لابد من التسجيل أولا في التطبيق عند استخدامه لأول مرة.

- تشمل عملية التسجيل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف والمحافظة والشركة التابع لها.

- يتيح التطبيق تحديد موقع المستخدم عن طريق خرائط جوجل إيرث.

- بعد التسجيل سيظهر على التطبيق بلغ شكوتك ومن خلال الضغط عليها ستسجل المحافظة والمنطقة والشركة التابع لها ونوع وتصنيف الشكوى.

- إرفاق صور لشكل الشكوى هل هي كسور في مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي.

- تظهر رسالة أن الشكوى تم تفعيلها لتبدأ شركة المياه باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الشكوى.

- يمكن من خلال التطبيق تقديم شكوى ضد فواتير المياه.

- يتيح التطبيق تلقى الأخبار بمواعيد انقطاع المياه وأعمال الصيانة المخططة لشبكات المياه والصرف الصحى.

-خدمة الواتس اب: تستقبل شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي على الارقام التالية : 01221799666 ـ 01221799777 ـ 01221774499 ، أو على خدمه الواتس اب على رقم 01221799777 أو على خدمة موبايل ابلكيشن 125 أو الموقع الإليكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وخصصت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية تطبيق المحمول 125 لاستقبال شكاوى المواطنين وإمكانية تحديد مكان الكسور بدقة وإرسال صورة للمشكلة بالإضافة لتلقي مقترحات المواطنين لتطوير الخدمة وارسال تنبيهات لمشتركى التطبيق بمواعيد انقطاعات المياه المخططة أو المفاجئة.