مرض وشفاء.. أحداث شغلت الوسط الفني في 24 ساعة

عدد من الأحداث شغلت الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية أبرزها شفاء الفنان جمال يوسف ومرض بسمة وهبي وفايق عزب ووائل منصور.

وشُفي الفنان جمال يوسف من مرض السرطان، حيث شغل الخبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان أصدقائه إصابته بسرطان البلعوم، خاصة أنه وصل لمرحلة الخطر، وخلال الساعات القليلة الماضية كان الجميع على موعد مع خبر سعيد، تمثل في الإعلان عن شفاء الفنان تمامًا، وظهور نتيجة أشعة المسح الذري، داخل إحدى الجهات المتخصصة، وغادر "يوسف" القاهرة متجهًا إلى العين السخنة للاستجمام مع أسرته.

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت "وهبة" خلالها بعدما فقدت الكثير من وزنها بعد تعرضها لمرض نادر، وأثار ظهورها جدلاً بشأن جسدها النحيف، وقالت لها الإعلامية أروى، "حبيتي ألف سلامة عليكي ترجعي بألف سلامة وصحة وسعادة"، وبعض التعليقات من جمهورها، "أنت خسيتي كده ليه؟.. ربنا يشفيكي".

وكانت بسمة أكدت خلال فيديو سابق نشرته منذ فتره عبر انستجرام "أنها تعاني من مرض نادر، ما دفعها للسفر بالخارج من أجل تلقي العلاج، لأن حالتها لا تتواجد مثلها في مصر بشكل كبير.

أعلن المذيع وائل منصور، إصابته بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابه الرسمي بتطبيق "إنستجرام".وكتب منصور عبر خاصية "ستوري" بتطبيق "إنستجرام": للأسف جالي كورونا.

وأعلن منصور، تغيبه عن تقديم برنامجه الإذاعي "عيشها" عبر إذاعة "انيرجي"، لحين تعافيه من الفيروس، حيث من المقرر أن يعزل نفسه داخل منزله لمدة أسبوعين، لحين إجراء مسحة جديدة.

كما يخضع الفنان فايق عزب لجراحة عاجلة بمنطقة النخاع الشوكي، اليوم الاثنين، داخل أحد مستشفيات القاهرة، حسبما كشفت زوجته نادية عزب لـ "الوطن".