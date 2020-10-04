وزير التعليم: "تعالوا المدرسة هناخد بالنا منكم وهنعقمها ونهويها"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لن تقوم بتوفير الكمامات للطلاب في المدارس كما فعلت من قبل لطلاب الثانوية العامة أثناء خضوعهم لامتحان نهاية العام، حيث أن عدد الطلاب في مصر يتجاوز الـ23 مليون طالب وسيتلقوا دروسهم التعليمية على مدار 33 أسبوعا: "تناقشنا مع وزارة الصحة أكدت على التباعد الاجتماعي، والكمامة بيحصل فيها مساعدات كثيرة من المحافظة والجمعيات الأهلية والأهالي".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، إلى أنه وفي حال كان أحد الطلاب يعاني من ارتفاع بدرجات الحرارة أو ظهرت عليه أي أعراض للإصابة بكورونا فلا يوجد ما يستلزم ذهابه إلى المدرسة، حيث أن الوزارة نجحت في توفير بدائل للطلاب دون الذهاب للمدارس مثل الدروس التي سيتم إذاعتها عبر شاشات التلفاز أو منصات التعليمية عبر الإنترنت، موضحا أن كافة تلك المنصات ستبدأ في عملها بداية من يوم 17 أكتوبر أو قبل ذلك الموعد بأيام قليلة، بالإضافة إلى بناء منصات هائلة وتصوير دروس سيتم إذاعتها للطلاب عبر التلفاز وتصل لـ1800 حصة: "الطلاب الأصغر من 4 ابتدائي هيحضروا 4 أيام في الأسبوع".

وعن الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الوزارة بالمدارس الحكومية، أكد الوزير بأنه لا يوجد فارق بين المدارس الحكومية أو الخاصة أو الدولية، فكل الطلاب لدى الوزارة سواء وسيتم الاهتمام بهم وتشديد الرقابة على المدارس اللخاصة والدولية للحفاظ على صحة الطلاب بها.

وأكد "شوقي" على أن الوزارة عملت على إضافة بدائل عده للطلاب مثل فصول التقوية وعلى الأسر الاختيار الأنسب لأبنائهم، حيث تم وضع سعر مبدأي لمجموعات التقوية من 10 إلى 80 جنيه للحصة الواحدة، ومن يحدد تلك الأسعار هي المدارس بناء على قدرة المدرسة والأهالي المحيطية بها، مشيرا إلى أن ذلك سيتم بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب والمدرسين لعدم الإصابة بكورونا: "تعالوا المدرسة هناخد بالنا منكم وهنعقمها ونهويها".

وتابع وزير التعليم: "أي فلوس هتيجي من مجموعات التقوية 70% منهم هيروح للمعلمين علشان عايزينهم يتفرغوا للتعليم، و30% هيروح منها لمعلمي الأنشطة والباقي للمدرسة للإصلاح في البنية التحتية، الناس هتشوف الفائدة التي ستعود عليهم وتحسن أداء المعلم والمدرسة نفسها، اعتقد ده هيكون مفيد والوزارة مش هتاخد أي مليم مما يتم تحصيله من مجموعات التقوية".