من "سقف" رامي جمال لـ"طبطبة" الجسمي.. فنانون رقصوا على أغاني التريند

تفاعل عدد كبير من نجوم الوسط الفني مع أشهر الأغاني التي تصدرت التريند وكان أبرزها الفترة الماضية "لقيت الطبطبة" لحسين الجسمي و"سقف" رامي جمال.

ونشرت أمس الفنانة هيفاء وهبي عبر استوري الانستجرام فيديو لها وهي ترقص على نغمات "لقيت الطبطبة" للجسمي.

ولم تكن هيفاء الفنانة الأولى التي تتفاعل مع هذه الأغنية بالتحديد فقد تفاعل معها عدد كبير جدا من نجمات الفن واللاتي رقصن على أنغام الأغنية منهم..

الفنانة سوسن بدر والتي ظهرت بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وهي تقوم بالرقص والتفاعل مع أغنية "بالبنط العريض".

الفنانة رانيا يوسف هي الأخرى لفتت الأنظار، بتداولها مقطع فيديو شهير لها، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، حيث قامت بتركيب أغنية بالبنط العريض لحسين الجسمي عليه.

تصدرت عارفة عبدالرسول، محركات البحث، عقب نشر صورة لها بـ"المايوه" على شاطئ البحر عبر حسابها بـ"فيس بوك"، معلقة عليها "لقيت الطبطبة"، متأثرة بأغنية "بالبنط العريض" لحسين الجسمي.

وأيضا أغنية "سقف" لرامي جمال بمشاركة عدد كبير من النجوم تصدرت التريند وما زالت حتى الآن تحصد صدى نجاحها وتفاعل معها عدد كبير من نجوم الفن بخلاف الكم الكبير المشارك فيها.

و قال جمال في تصريح لـ"الوطن" إن الكليب ترجم مشاعر الحب التي شعر بها من كل المحيطين به، فى محنة مرضه الأخيرة بالبهاق، حيث وافق عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام على المشاركة في كليب الأغنية.

وقدم "جمال" الشكر لكل فنان أو رياضي شارك فى الأغنية حتى لو لم يكن لديه سابق معرفة به كما قدم الشكر لكل من ساعده فى خروج الكليب للنور بداية من إدارة شركة "نجوم ريكوردز" والفنان هشام جمال والفنان أوس أوس.

يذكر أن أغنية رامي جمال الجديدة "سقف" تصدرت تريند يويتوب مصر بعد ساعات من طرحها.