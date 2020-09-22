رامي جمال يشدو بألحان سهم في أول تعاون بينهما

في أول تعاون رسمي بينهما، أعلن الفنان رامي جمال كواليس أحدث أعماله الغنائية برفقة الملحن الخليجي الشهير "سهم"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

والأغنية من توزيع نادر حمدي، وكلمات أحمد المالكي.

يُذكر أن "سهم" تعاون لحنياً مع عدد كبير من نجوم الأغنية الخليجية، أبرزهم محمد عبده، وراشد الماجد، وعبد المجيد عبد الله، وماجد المهندس.

كان "جمال"، قد نشر منذ أيام صورة تجمعه بحميد الشاعري، والموزع توما، من داخل الأستوديو، معلقًا عليها "الأستاذ الكبير حميد الشاعري، وأخويا الموزع العبقري تووما، حالًا من الأستوديو ألبوم تحفة، وأنا عامل غنوة إن شاء الله تعجبكم".

يُذكر أن "جمال" شارك مع إليسا في ألبومها الجديد "على حس حكايتنا"، وهي أول اغنية يكتبها رامي جمال ويلحنها، ومن توزيع وسام عبد المنعم.