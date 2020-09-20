رامي جمال يعلن رغبته تصوير أغنية "اللي مشيوا"

أعلن المطرب رامي جمال عبر حسابه بتويتر عن رغبتة في تصوير أغنيته المفضلة "اللي مشيوا".

وكتب رامي "أغنيتي المفضلة اللي عاوز أصورها وخايف".

لترد المطربة ساندي مازحة "أنا شايفة نتعامل مع ألبومك زي ماجي فرح، قولت ادف يا مراكبي غرقنا كلنا، سقف وكلنا بنسقف على وشنا من ساعتها ودي بتقول اللي فضلوا قليلين واحنا بنخلص فعلا، وبنتحايل على 2021 عشان تبقي احن من الماضي، فتوكل علي الله واعمل البوم جديد وعلي حواسك".