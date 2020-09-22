رامي جمال يعلن عن عمل فني جديد: بنحضرلكم مفاجأة

أعلن المطرب رامي جمال عبر حسابه على تويتر، عن تجهيزه لعمل غنائي جديد.

ونشر رامي صوره تجمعه بفريق العمل وعلق قائلا "مع المبدعين سهم ونادر حمدي بنحضر لكم مفاجأة والله وعد لتسمعوا غنوة من أحلى الأغاني اللي اتعملت في الزمن ده ونورتنا يا فؤش".

وتعاون رامي جمال في ألبومه الأخير "أنا لوحدي" مع شركة "نجوم ريكوردز"، ومن مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وشادي نور، وأحمد عرفان، ورقية عبدالعزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما الملحنون فهم بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقى لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربي، ووسام عبدالمنعم، وكريم عبدالوهاب، وشارك رامي جمال في الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.