تطوير العشوائيات: الرئيس كلف بتوفير شقق لكل المصريين

قال المهندس خالد صديق، المديرالتنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الصندوق بدء في العمل مع بداية عام 2016 لإنهاء المساكن الغير آمنة بنهاية عام 2020، وحاليا وصل المشروع لعامه الأخير، وتم صرف 27.5 مليار، وسيتم الوصول لـ38 مليار بنهاية العام الجاري.

وأضاف "صديق"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل وريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه وبعد ذلك الإجراء تم تأمين كل المواطنين الذين كانوا يقطنون في المساكن غير الآمنة، وحاليا سيساهم الصندوق في تجميل وجه مصر بالعمران المحيط بالمناطق التي تم تطويرها مثل روضة السيدة والأسمرات، وروضة السيدة باتت مشروع حضاري لمنطقة تل العقارب، موضحا أنه وخلال الأسبوع الماضي تم الاجتماع مع رئيس الوزراء 3 مرات كما تم المرور على 4 محافظات مصرية في 36 ساعة فقط.

وأكد أنه تم تجميع 9 أراضي بتلك المحافظات وستكون شبيهة بمناطق الأسمرات وبشائر الخير، حيث سيكون عمران بداخل المدن للأراضي الغير مستغلة، وسيكون بمثابة عمران جديد بالمدن: "إحنا بننشئ عمران جديد بداخل حياة قائمة، وهندرس الخدمات واحتياجات المناطق اللي حواليها من الخدمات والمشاريع الخدمية"، مشيرا إلى أن المشاريع التي تقوم بها الدولة تساهم في تقليل أعداد السكان بالمناطق وتوفير خدمات أفضل للمواطنين، هناك تكليفات من الرئيس السيسي بتوفير شقق سكنية لكل المصريين.

وتابع: "لدينا خطط واتجاهات ومحاذير للحفاظ على المدن الجديدة، وبنلعب على البنيان النفسي وبناء عقيده والانتماء للمكان والحب للمكان والوطن، وكل مشروع فيه إدارة ورئيس حي ومتعاقد مع شركة صيانة وشركة أمن، والدولة بتقدم العمران وعلى المواطن الحفاظ على الشقق وتلك المدن".