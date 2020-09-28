تطوير العشوائيات: مشروع "معا" كومباوند متكامل غير مسبوق

قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إنه هناك مشروعات جديدة منتظر افتتاحها قريبا ضمن مشروعات تطوير العشوائيات، مثل مشروع الخيالة بمصر القديمة وهو مشروع 2520 وحدة بتكلفة مليار جنيه ويتم الانتهاء منه خلال الشهر المقبل، وهناك مشروع "معا" 4500 وحدة بمدينة السلام وقبل نهاية العام سيكون منتهي، وهو عبارة عن كومباوند متكامل وبه مركز ثقافي غير موجود بأي مكان، بالتعاون مع الفنان محمد صبحي.

وأشار صديق، إلى أن المركز يضم مسرح و2 سينما ومكتبة وكافتريات، وتكلفة المشروع حوالي مليار جنيه بالإضافة للمركز الثقافي التي تشيده مؤسسة "معا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة "ten" أن كل مشروع بديل للعشوائيات يكون موجهًا لنقل سكان منطقة عشوائية معينة ويكون هناك خطة للتسكين، كاشفًا أن هناك بعض العشوائيات تتمثل خطورتها في كونها تحت ضغط كهرباء عالي، ويكون الحل في هذه الحالة يتم إزالة الخط وتحويله لأرضي أو تغيير مساره وتكلفته أحيانا تكون أعلى من تكلفة بناء الوحدات السكنية نفسها، مشيرًا إلى أن الخط بين القليوبية والقاهرة به 12 منطقة تحت تحت ضغط كهرباء عالي ويوجد 11.700 أسرة يعيشون تحته، وتكلفة الخط 750 مليون جنيه فقط، وكان من قبل سعره التقديري 2.6 مليار جنيه وتم التخفيض من هذا المبلغ ووصل تكلفته على الصندوق 750 مليون جنيه.

وأوضح مدير صندوق تطوير العشوائيات، أن مناطق السيول يتم عمل سدود وبحيرات بها، ويتم الحفاظ على السكان في أماكنهم إذا كانت الحالة الإنشائية للمباني تسمح بذلك، مشيرا إلى أنه يوجد 357 منطقة على مستوى الجمهورية غير آمنة، بخلاف المناطق الغير مخططة لأن العشوائيات مقسمة لـ3 أفرع وهي الغير آمن بتكلفة 38 مليار جنيه، والغير مخطط وتكلفته 318 مليار جنيه، بالإضافة للأسواق العشوائية، مشيرا إلى أن العشوائيات الغير آمنة بداخلها 4 أفرع وهي العشوائيات الخطرة خطر داهم، والسكن الغير ملائم، والسكن الخطر على الصحة، والحيازة الغير آمنة.