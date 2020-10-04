"مختار" يأمر بإعادة تشكيل لجنة تطوير العشوائيات بالدقهلية

قرر محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، إعادة تشكيل اللجنة الفنية المختصة بمشروعات التطوير الجارية للمناطق العشوائية، على أن يكون أعضاؤها من المتخصصين كل في مجاله، بما يتوافق مع نوعيات التطوير الجارية، كما قرر المحافظ الاستعانة بلجنة فنية من كلية الهندسة بجامعة المنصورة، للإشراف على أعمال التنفيذ الجارية بالمشروع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم الأحد، لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها لتطوير العشوائيات بنطاق محافظة الدقهلية، بحضور نائبه، هيثم الشيخ، والسكرتير العام، اللواء عبد القادر النوري، ومسئولي الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، القائمة على التنفيذ، ومسئولي صندوق تطوير العشوائيات، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وتكليفات وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

واستعرض "مختار"، خلال الاجتماع، ما تم إنجازه من أعمال في مشروعات التطوير الجارية للمناطق العشوائية في كل من "سندوب"، بدائرة مركز المنصورة، بتكلفة 116 مليون جنيه، ومنطقة "سوق ستوتة"، في نفس المركز، بتكلفة 143 مليون جنيه، ومنطقة وسط مدينة بلقاس، بتكلفة 10 ملايين جنيه.

ووجه المحافظ رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس حي غرب المنصورة، بالعمل على إزالة كافة المعوقات المتعلقة بقطاعات المرافق، لإتمام الأعمال الجارية بالمشروع، وسرعة الانتهاء من التنفيذ.

كما طالب "مختار" الشركة القائمة على التنفيذ بالالتزام بجدول زمني تفصيلي، بالتنسيق مع اللجنة الفنية، ولجنة الإشراف، وذلك وفقاً للبرنامج الزمني المحدد، للانتهاء بالكامل من مشروعات التطوير، وضرورة الالتزام بالمخططات المعدلة لأعمال مياه الشرب والصرف الصحي بمناطق التطوير.

وشدد على التنسيق التام مع كافة قطاعات المرافق، لتيسير أعمال التنفيذ بمواقع التطوير، كما أكد على إعداد تقارير أسبوعية عن الأعمال التي يتم إنجازها، ومتابعة الأعمال الجارية بمواقع التطوير على الطبيعة.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الإسكان، ورئيس حي غرب المنصورة، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي إدارات العشوائيات والعقود والشئون القانونية والمرافق ومياه الشرب والمرور.