"تطوير العشوائيات": سحب الشقق السكنية حال تغير النشاط بالمدن الجديدة

قال المهندس خالد صديق، المديرالتنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن المواطنين الذين نجحوا في الالتحاق بتلك المباني الجديدة يجب عليهم عدم تغيير نشاط الشقة السكنية أو الشكل العمراني أو الإنشائي، وفي حين حدث ذلك يتم سحب الشقة لشخص أخر أكثر أحقية.

وأضاف "صديق"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل وريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أن هناك لجنة عليا تم تشكيلها من قبل الرئيس السيسي يتمثل فيها الصندوق وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية والرقابة الإدارية ووزارة الدفاع، وتمر تلك اللجنة على مختلف المناطق مرتين على الأقل كل 3 أشهر: "علشان لو حد حاد عن الصواب نقدر نعدله، ونشوف احتياجات الناس"، موضحًا أنه قد تم إنشاء شبكات لصرف مياه الأمطار في المشروعات الجديدة، وتم إقامتها بطرق هندسية متقدمه راعت نسب الميل.

وأكد المديرالتنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن تلك المدن الجديدة أفرزت عدد كبير من الأطفال الذين أثبتوا كفاءاتهم في مختلف المجالات مثل الرياضة والشعر وغيرها من المجالات: "باخد معاهم صور علشان لما يكبروا ويبقوا نجوم أقول أني أتصورت معاه"، مشيرا إلى أن المستقبل سيكون فيه نوابغ عده من شأنهم بناء مصر من جديد ومساعدتها في النهوض.