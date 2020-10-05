الطب الشرعي عن أغرب الحالات: شخص انتحر بـ3 طلقات

قال الدكتور أيمن حسان، كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي، إن مصلحة باتت تضم أحدث الأجهزة والمعدات الخاصة بالتشريح أو الكشف عن العملات المزورة أو متعاطي المخدرات، حيث إن صالة التشريح بالمصلحة تحوي 5 جثث: "وقت الطوارئ ممكن اتخاذ إجراءات أخرى".

وأضاف "حسان"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن من أغرب الحالات التي رصدتها المصلحة هو انتحار شخص بـ3 طلقات: "المفروض تسجل عالميا"، موضحا أنه ويجب قبل استخراج التقرير النهائي معرفة كل ملابسات الواقعه لإخراج تقرير سليم بمذكرة نيابة توضح أسباب التشريح.

وأكد أنه قد يكون الطبيب الشرعي لا يستطيع الوصول لسبب الوفاة، وذلك بعد إجرائه لكل الإجراءات ولكنه لم يتوصل لسبب الوفاة، وهي ظاهرة عالمية: "ممكن تبقى زيادة في كهرباء القلب، أو مرض ما بالمخ"، مشيرا إلى أن تقرير الـDNA دائما ما تخرج صحيحة بنسب تصل لـ100% مع مراعاة جلب العينة التي يريد الشخص فحصها بشكل طازج.

وتابع: "قضايا إثبات النسب تأخذ أوقات طويلة في المحاكم، ولكن بالمصلحة قد يرفض الشخص تقديم عينة لإثبات نسب الطفل أو الطفلة، وتقوم المصلحة بإرسال تقريرها فورا للنيابة العامة حال رفض الأب الخضوع لأخذ العينة، بينما تكون إجراءات المحاكم بشكل آخر".