الطب الشرعي: "مفيش عضو نقدر ناخده من جثة ونستفاد به بعد الوفاة"

قال الدكتور أيمن حسان، كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي، إن الجثث المجهولة يتم أخذ عينات من الحمض النووي من الدم أو العظام أو الأنسجة، ويتم حفظها بالمصلحة لحين سؤال أي مواطن على الجثة: "لو كان قريب الجثة بيتم أخذ عينه ونقارن، ولو تابعه لشخص يتم إنهاء أوراق استلام الجثث".

وأضاف "حسان"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن التعذيب المميت للأطفال هي من القضايا الصعبة التي تعمل عليها المصلحة مثل التعذيب بالكهرباء أو خرطوم أو الحرق: "دائما قضايا التعذيب ليها الأهمية وبنناقشها بينا وبين بعض، وبيكون ليها صدى كبير داخل المصلحة"، موضحا أن الطب الشرعي يسعى لإثبات الحق للمتوفى وأن يعود الحق لصاحبه، حيث يتم تشريح الجثة وبعد الانتهاء يتم إعادة الجثة كما كانت عليها من قبل: "مفيش عضو أقدر أخده استفاد منه بعد الوفاة في زرع الأعضاء".

وأكد أن هناك 80 طبيبا شرعيا ميدانيا على مستوى الجمهورية، حيث إنه لا يوجد أعداد مناسبة للعمل بسبب عدم وجود إقبال والعائد المادي لا يتناسب مع الأعمال المتواجدة وكمية القضايا كبرى على مستوى الجمهورية: "بنشتغل طول الليل والنهار ومفيش حاجة اسمها خصوصية"، مشيرا إلى أن أغلب العاملين بالطب الشرعي خلال الفترة الحالية من السيدات، والتعامل مع القضايا بنسب مختلفة.