للطلاب الجدد بجامعة الأقصر..مواعيد الكشف الطبي للعام الدراسي 2020-2021

وافق مجلس جامعة الأقصر، بجلسته رقم (17) برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، على مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد للعام الجامعي 2020-2021، بكلية السياحة والفنادق، كلية الألسن، كلية الآثار، كلية الفنون الجميلة وكلية الحاسبات والمعلومات.

"الوطن" استعرضت المواعيد وأبرز التفاصيل الخاصة بأعمال الكشف والتي مقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 10/10/2020 حتى يوم الخميس الموافق 15/10/2020 ولا يتم استكمال إجراءات قيد الطالب بالكلية بدون اجتياز الكشف الطبي.

1- السبت 10/10/2020 كلية الألسن (المجموعة الأولى) من حرف ( أ- د ) من الساعة 9-12 ظهرا من حرف ( ذ – ف ) من الساعة 12 – 3 عصرا.

2- الأحد 11/10/2020 كلية السياحة والفنادق من حرف ( أ – ع ) 9-12 ظهرا من حرف ( غ – ي ) من الساعة 12 – 3 عصرا.

3- الإثنين 12/10/2020 كلية الألسن ( المجموعة الثانية ) من حرف ( ق – م ) 9-12 ظهرا من حرف ( ن – ي ) من الساعة 12 – 3 عصرا.

4- الإثنين 12/10/2020 كلية الآثار من الساعة 9 صباحا حتي 3 عصرا.

5- الثلاثاء 13/10/2020 كلية الفنون الجميلة من حرف ( أ – س ) من الساعة 9-12 ظهرا من حرف ( ش- ي ) من الساعة 12 – 3 عصرا.

6- الأربعاء 14/10/2020 كلية الحاسبات والمعلومات من حرف ( أ- ش ) من الساعة 9-12 ظهرا من حرف (ص – ي) من الساعة 12 – 3 عصرا.

7- الخميس 15/10/2020 تخلفات جميع الكليات من الساعة 9 صباحا حتي 3 عصرا.

8- يبدأ الكشف الطبي الساعة التاسعة صباحا بمقر الكلية التابع لها الطلاب.

9- يتم الكشف الطبي على الطلاب المتخلفين بالإدارة الطبية بالجامعة.

10- على جميع الطلاب إحضار استمارة الكشف الطبي من الكلية التابع لها الطلاب مع تقديم صورة شخصية وتقديم ما يثبت شخصيته قبل إجراء الكشف الطبي.